Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 3 İLA 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

12 KENTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Rüzgarın Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 kente ise sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Mega kentte bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve 15°C olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, 15 kent alarmda! Kuvvetli olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 15 kente sarı renkli uyarıda bulundu. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji, Marmara ve Ege'yi uyardı! Lodos geri geliyor Meteoroloji Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle 06.00-22.00 saatleri arasında etkili olması beklenen lodosa karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.