Türkiye Gazetesi

Kars Çıldır Gölü hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesiyle yarısı donan göl buz tuttu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdiği gölde buz çıtırtısı kısa süre panik yaşatsa da vatandaşlar buz üzerinde yürümeye devam etti. Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, doyasıya eğlenirken, bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

“ÇOK EFSANE BURASI”

Kars’a Rize’den gelen Metehan Genç, “Çıldır Gölü’nün donmuş halini görmek istedik. Donmuş ama güvenemiyoruz. Gitmek istiyorum uzaklara doğru ama gidemiyorum. Tedirgin hissediyorum, biraz daha gidiyorum daha çok tedirgin oluyorum” dedi. İzmir’den gelen Aykut Kurt, “Çıldır Gölü’ne geldik. Şuan Çıldır Gölündeyiz. Buz turmuş, baya iyi, çok güzel, çok efsane yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var” diye konuştu.

“HERKESİN YAŞAMASI GEREKEN BİR ŞEY”

Kurt, “Biraz ürküyorum şuan, biraz su çıktı. Çıldır Gölü’nün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum ama sağlam gibi bir sıkıntımız yok. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey, herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu. Bu yıl havaların aniden soğumasıyla birlikte donan Çıldır Gölü vatandaşlara unutamayacakları bir heyecan yaşatıyor. Buz çıtırtıları üzerinde yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Havaların tam anlamıyla soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.

Donmuş nehirde tehlikeli yolculuk Rusya’nın dünyadaki en soğuk yerleşim yerlerinden Yakutistan bölgesinde sürücüler, ölümü göze alarak buz tutmuş Lena nehrinden geçiyor.