Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, havalimanına gelen yolcu ve uçaklar analiz edildi. Riskli görülen ve İran’dan geldiği belirlenen iki şahsın, ekiplerce bagajları x -ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Ayrıca şahıslar, valizlerle çıkış yaptıkları sırada durdurularak arandı. Yapılan aramada valizlerin astarlarına gizlenmiş halde 2 paket halinde esrar olduğu görüldü. Devam eden çalışmalarda toplamda 14 kilogram esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Başka bir operasyonda ise yine İran’dan gelen bir yolcunun valizinde, x - ray cihazı ile kontrol sırasında şüpheli derecede yoğunluğa rastlandı. Valizlerde yapılan aramada botoks malzemeleri bulunan şişeler ve enjektörler ele geçirildi. Toplamda 2 bin ampül botoks malzemesi ve enjektör ele geçirildi.

3 OPERASYON YAPILDI

Dört ayrı operasyonlar kapsamında havalimanı içerisindeki yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda 2 bin paket sigara ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yapılan 3 operasyonda ise bir tarihi eser ile onlarca saat, cep telefonu, giyim eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşım 3 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarda 2,5 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen 12 ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 541 bin lirayı bulan ticari eşya bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyonu dış hat, 3 milyonu iç hat olmak üzere toplam 4,2 milyon yolcu ağırladı.