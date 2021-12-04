Türkiye Gazetesi

Bugün saat 11.00 sıralarında Arhavi ilçesinde Hopa istikametinden Rize istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü, Yeniliman mevkii de bulunan tünel çıkışında yayaya çarptı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar (66) isimli yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bütün müdahalelere rağmen Mehmet Emin Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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