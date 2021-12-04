Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde sokakta hareketsiz halde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polise haber verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek bölgeyi çembere aldı. İncelemelerin ardından şahsın cansız bedeni vatandaşların da yardımıyla cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın orta yaşlarda olduğu öğrenildi.

"BEYOĞLU'NUN KANAYAN YARASI"

Uzun zamandır bu caddede esnaf olduğunu söyleyen Nazım Yiğit, "Burada sürekli sokaklarda yaşayan yaşlı bir ağabey vardı. Kendisi yaklaşık 6 aydır buralarda. Birkaç kere Beyoğlu Belediyesi bu arkadaşı alıp götürdü, temizledi ama birkaç gün sonra kaçıp geri döndü. Daha sonra büyükşehir belediyemiz de alıp götürdü. Ama son bir haftadan beri devamlı gece burada yatıyordu" dedi.

Bu sabah iş yerine geldiğinde adamın öldüğü bilgisini aldığını söyleyen Yiğit, "Ambulans, nöbetçi savcı ve son olarak da olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bu Beyoğlu’nun kanayan bir yarasıdır. Çünkü buralarda sürekli tinerciler, bağımlı olanlar çocuklar var. Özellikle kış aylarında yetkililer biraz daha dikkatli olursa sokakta kalan yurttaşlarımız için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu, Beyoğlu’nun kanayan bir yarasıdır" dedi.

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