Türkiye Gazetesi

Elazığ’da bir şahıs eski kız arkadaşının evini benzin döküp ateşe verdi. Uykusundan uyanan evdeki 1’i çocuk 3 kişi, balkondan atlayarak kurtuldu.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın son katında yaşayan eski sevgili M.B., Çağla Ç.’nin bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu.

O sırada uyuyan Çağla Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark ettikten sonra balkondan atlayarak canını kurtardı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın esnasında evde bulunan 3 kişi, balkondan atlayarak kurtuldu

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli M.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Çağla Ç., "Biz yatıyorduk. Baktım bir alev çıktı. Geldim dedim, teyze bak bir şeyler yanıyor dedim. Baktım ki her taraf tutuşmuş. Balkondan kendimizi zor attık. Evi benzinle yakmış. Biz balkondan atladık" dedi.

10 katlı apartmanda yangın! Mahalleli hortumla müdahale etti Kadıköy Göztepe’de bulunan 10 katlı binanın 1. Katında yangın çıktı. Çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken 5 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kahramanmaraş'taki bir evde yangın çıktı, 3 çocuk öldü Kahramanmaraş'tan kahreden bir haber geldi, evde çıkan yangında 3 küçük canından oldu.