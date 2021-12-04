Türkiye Gazetesi

Karasu Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobilini evinin girişine park eden E. D. isimli kadın, dakikalar sonra büyük şok yaşadı. İddialara göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, E. D.’nin aracının bulunduğu sokağa girdikten sonra pompalı tüfekle otomobile hedef alarak art arda ateş açtı.

ÇEVRE BİNALARA DA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan mermiler lüks araca ve çevre binalara isabet etti. Apartmanda bulunan vatandaşlar da büyük korku yaşarken durum hemen polis ekiplerine bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ise olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağı güvenlik çemberine alırken yaşanan olay sonrası olay yerinde inceleme yapıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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