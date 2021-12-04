Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç-Birecik karayolunun Kocaali mevkiinde meydana gelen olayda Müslüm K. Yönetimindeki patates yüklü kamyonet Nevzat Korkmaz idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Yaşanan feci kazada sürücü Nevzat ile araçtaki Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkı, Salih, Nehsan ve Müslüm K. ise kazayı yaralı atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Birecik ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Hakkı Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde toplu balık ölümleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk incelemelere göre su seviyesinin azaldığı barajda dar bir alan sıkışan balıkların, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü düşünülüyor.