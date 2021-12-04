Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olay, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Taksici Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola koyuldu. Müşteri cadde üzerinde ineceğini belirtince taksici, kadından 50 lira ücret talep etti. Müşteri ücreti ödediğini, taksici ise para almadığını iddia etti.

TAKSİ SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Bu sırada taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koştu.

Hafif şekilde yaralanan kadının şikayeti üzerine Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi. Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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