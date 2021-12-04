Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta askerlik görevini tamamlayıp erken terhis olup uzman çavuş arkadaşını ziyaret etmek isteyen Resul Koç, Akdağmadeni'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Koç, yarın memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Kaza, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak üzerinde dün saat 17.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Afyonkarahisarlı 22 yaşındaki sürücü R.S. K., önüne çıkan kediye çarpmamak direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybettiği araç beton bahçe çit direklerine çarptı.

RESUL KOÇ KURTARILAMADI

Tek taraflı yaşanan kazada, araç içerisindeki bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı 21 yaşındaki İ.C.Y. ile 23 yaşındaki Resul Koç yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen iki yaralıdan biri olan Resul Koç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Resul Koç’un yakın zamanda görev yaptığı askeri birlikten terhis mahiyetinde izinli olduğu öğrenildi. Yarın Bolvadin’de düzenlenecek resmi tören ve cenaze namazının ardından Koç’un naaşının toprağa verileceği öğrenildi.

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada öldü ​Erzincan’da vatani görevini yaptıktan sonra terhis alan asker, akrabalarıyla Şanlıurfa’ya giderken kaza yaptı. Kazada terhisini yeni alan asker hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Terhisine bir gün kala kazada hayatını kaybeden asteğmen toprağa verildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) terhisine bir gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden 39.uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Teğmen Taylan Ekerel, düzenlenen törenle Muğla’nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.