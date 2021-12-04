Türkiye Gazetesi

İstanbul’da üniversite Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra baba ocağı Antalya'ya dönen 24 yaşındaki genç kız, meslek tercihi ile yaşadığı yerdeki insanları şaşırttı. Dilara isimli genç kız, taksici olan babasının yolundan gitmeyi tercih edip, direksiyon başına geçti.

DURAK ARKADAŞLARINDAN TAM DESTEK

Ortaokul yıllarında taksi şoförü babasından öğrendiği şoförlüğe ilgi duyan Kalay, kendi mesleğini yapmak yerine baba mesleği taksicilik yapmaya başladı. Kararının ardından çevresinden de büyük destek gören genç kız, kısa sürede birçok kişi tarafından tanınır oldu. Durak arkadaşlarının da tam desteğini alan Kalay, zaman zaman günde 200 kilometre yol gittiğini de belirtti.

Genç kız araba kullanmayı orta okul çağlarında babasından öğrendiğini söyledi.

“BABAMLA İŞ ARKADAŞI OLDUK”

Mezun olduktan sonra Antalya’da bulunan ailesinin yanına döndüğünü belirten Dilara Kalay, “Baba mesleği olan taksiciliği yapmaya karar verdim. Babam uzun yıllardan beri taksi şoförlüğü yapıyor. Aslında planlarım arasında bu yoktu bir anda oldu. Ailem desteklediler. Başta tedirgin oldular. Onların desteği ile yapıyorum. Çok keyif alarak yapıyorum. Ben erken saatlerde gelmiyorum. Sabahları babam çalışıyor, onunla iş arkadaşı olduk. Sabahları öğlene kadar babam çalışıyor. Ben öğleden sonra geliyorum” dedi.

“YOLCULARLA SOHBET EDEREK KEYİFLE ÇALIŞIYORUM”

Sabah hazırlanmasının uzun sürdüğünü belirten Kalay, “1.5 saate yakın sürüyor. Kendimden ödün vermiyorum. Kendimi değiştirmedim. Bir işe nasıl gideceksem buraya da o şekilde geliyorum. Sabah durağa gelir kahvemi içerim. Sonra işime başlarım. Çok keyifli geçiyor. Bir günün nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorum. Yolcularla sohbet ederek keyifli çalışıyorum. Bir bakıyorum akşam oldu. Araç kullanmayı ortaokulda öğrendim. Babam öğretti. 18 yaş doğum günümde babam ehliyetimi aldı. Akşam 19.00 gibi bırakıp eve gidiyorum. Hava karardıktan sonra pek yapamıyorum” dedi.

“ÇOK YAKIN ARKADAŞIM YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ”

Kalay konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Ben sırf kadın olduğum için belli bir saatten sonra tehlike oluyor. Keşke bu tehlikelerin hiçbirisi olmasa da ben çalışsam. Hava kararınca arkadaşlarıma konum atıyorum. Onlar bana destek veriyor. Taksicilik yapmak için çevremden bir tepki almadım. Çok yakın bir arkadaşım yapamayacağımı söyledi. Ona üzüldüm. Meslek seçimi yaparken biz havalı olsun diye meslek seçmiyorum. Benim için güzel bir meslek. Ulaşım için navigasyonu kullanıyorum. Binenler de çok yardımcı oluyor. Ben navigasyonu ikinci bir seçenek olarak kullanıyorum” açıklamasını yaptık.”

“KADINLAR KENDİLEİRİNI GÜVENDE HİSSEDİYOR”

Günlük zaman zaman 200 kilometre yaptığını belirten Kalay, “Uzun mesafe yolcularım da oldu. Heyecan yapmıyorum. Müşteriler beni görünce çok şaşırıyorlar. Ben bazen arabanın içerisinde değil de yanında bekliyorum. Bana ‘taksici nerede biliyor musunuz?’ diye soruyorlar. Ben de benim diyorum. Şaşırıyorlar. Çok arkadaş edindim bu iş sayesinde. Kadınlar kendilerini çok güvende hissettiklerini söylüyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Taksi şubemiz meşhur oldu. Erkek yolcularımız da destek veriyor. Genelde gideceğim yeri bulamadığım zaman tedirgin oluyorum” açıklamasını yaptı.

"KADINLAR DA BU İŞİ YAPABİLİR"

Genç kıza destek verdiklerini belirten bir başka taksi şoförü Batuhan Korkmaz ise, "Durağımızda bir kadının çalışmasından ötürü çok mennunuz. Kendisi kalbi çok temiz bir insan. Bence kadınlar bu konuda biraz daha atik olmalılar. Kadınlar da bu işi yapabilir. 17 erkek arkadaşımız var bir de durağımız gülü Dilara var" dedi.

Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı Bursa’da kadın otobüs şoförünü görenler ilk başta otobüsten inmek istiyor, ancak yolculuk yaptıktan sonra müdavimi oluyor.

İlçenin ilk kadın taksicisi oldu Burhaniye'de Garaj Taksi'de araç satın alan bir çocuk annesi Zehra Zeybek ilçenin ilk kadın taksicisi oldu. Zeybek, taksisinde yolcu ile şoför arasındaki bölüme cam bölme yaptırırken, aracında dezenfektan, kolonya ve maskeyi de eksik etmiyor.