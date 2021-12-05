Türkiye Gazetesi

Hafta sonu planı yapanların merakla beklediği 5 Kasım hava durumu raporu yayımlandı. Yurdun birçok bölümünde havanın yer yer çok bulutlu ve açık olacağı belirtilirken, Trakya, Ege ve Akdeniz'de sağanak beklendiği açıklandı. Meteoroloji son dakika uyarısında özellikle sağanak yağış için Antalya'yı uyarırken, Doğu Anadolu'nun birçok kesimi için karla karışık yağmur ve kar beklentisi olduğunu belirtti.

ANTALYA'YA SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'yı sarı kod ile uyardı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 05.12.2021 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor."

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 9

Sağanak etkisini artırdı, Marmaris su altında kaldı Muğla Marmaris'te metrekareye düşen 91 kilogram yağış hayatı felç etti. Bazı mahallelere ulaşım kesilirken ekiplerin sel suları ile mücadelesi sürüyor.

Bodrum'da sağanak yağış: Ev ve işyerlerini su bastı Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle dereler taşınca sokaklar göle döndü.