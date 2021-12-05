Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu öğlen saatlerinde ise Van, Bitlis ve Muş'ta yağmurlu olacak. Yağışların yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık Hakkari'de 9, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 derece olacağı öngörülüyor. Bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (5 Aralık 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısı yayımladı, 5 Aralık 2021 hava durumu raporu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Trakya, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Konya ve Ordu çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.