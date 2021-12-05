Türkiye Gazetesi

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünde evinde KOAH tedavisi gören Meliye Akömür askerler üşümesin diye hastalığına aldırış etmeden gece gündüz yün çorap örüyor. Yatağa bağımlı yaşayan ve sürekli yatakta olduğu için canı sıkılmasın diye gelinin aldığı yünler ve iplerle vaktini askerlere çorap örerek geçiren Meliye Nine, ördüğü çorapları askerlere göndermeyi bekliyor.

HEDİYE ETMEK İÇİN ÇORAP ÖRÜYOR

Kayınvalidesinin bakımını üstlenen ve ona terapi olması için yün ipler alan Sevim Akömür, “Kayınvalidem KOAH hastası ve cihazlara bağlı olarak yaşıyor. Terapi olarak kendisine yünler ve ipler aldım. Askerlerimize hediye etmek için çorap örüyor. 40 çift çorap ördü ve askerlerimize bunları teslim edeceğiz” dedi.

“ALLAH ASKERLERE ZEVAL VERMESİN”

Hasta yatağında elinden geldiğince askerlere yardım etmek amacıyla çoraplar ördüğünü ifade eden Meliye Akömür, “80 yaşındayım. Elimden geldiği kadar çorap örmeye çalıştım. Askerlerime çorapları ördüm. Onlar orada olmazsa biz burada rahat yaşayamayız. Onlar hep güçlü kuvvetli oldukları için biz vatandaşlar rahat nefes alıyoruz. Allah onlara zeval vermesin” ifadelerini kullandı.