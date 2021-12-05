Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul ve çevre illerde tenha yerlere park edilmiş kamyon TIR türevleri araçların depolarından akaryakıt çalan ve çaldığı akaryakıtları piyasa değeri altında satıldığının bilgisini aldı. Edinilen bilgiler üzere çalışma başlatan ekipler şüpheli O.Ş isimli şahsın Bahçelievler’de ruhsatsız bir yediemin otoparkı işlettiği ve çalınan akaryakıtları bu otoparkta depoladığını ve satışını da buradan gerçekleştiğini belirledi.

OTOPARKI AKARYAKIT İSTASYONUNA ÇEVİRDİ

Belirlenen otoparka baskın düzenleyen ekipler binanın arka tarafına gizlenmiş vaziyette 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2 ton çalıntı akaryakıt, 4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi. Zanlı O.Ş.’nin otoparkını adeta bir akaryakıt istasyonu haline getirdiği, ele geçirilen tankların üzerine araçlara satış yapabilmesi için pompa sistemi, satışı yapılan akaryakıtın miktarını belirleyen ve fiyatlandırma yapabilen sayaç sistemi kurduğu tespit edildi. O.Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Akaryakıt krizinden en az Türkiye etkilendi Pandemi ve arz talep dengesizliği akaryakıt fiyatlarını rekora taşıdı. Fiyatlar ABD’de yüzde 64, Fransa’da yüzde 35, İngiltere’de yüzde 42 arttı. Yabancı basın “En uygun benzin nereden alınır?” haberleri yapmaya başladı. Türkiye de pompadaki sübvansiyon ile her vatandaşa 1.500 TL’lik destek sağladı.