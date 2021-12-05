Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Aydın Devlet Hastanesi acil girişin bahçesinde bulunan bankta hareketsiz duran şahsı görenler durumu hastane görevlilerine bildirdi. Sağlık ekipleri hareketsiz duran vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hastane görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi.

OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından erkek şahsın cansız bedeni sedye ile hastane morguna kaldırıldı. Bimekan şahıslardan olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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