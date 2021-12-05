Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'ndeki bir inşaatta üzücü bir olay yaşandı. İnşaatın 5. katında çalışan Osman Çiçek (40), dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Osman Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diyarbakırlı olan Çiçek'in çalışmak için geldiği öğrenildi. İşçinin cenazesi memleketinde toprağa verilecek.

Soma’da hayatını kaybeden 301 maden işçisi mezarları başında anıldı Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi mezarları başında dualarla anıldı.

İnşaat işçisinin inanılmaz kurtuluşu Rusya akıl almaz bir olay yaşandı. Boşluğa düşen bir inşaat işçisi, inşaat demirlerine takılarak hayatta kaldı.

Zonguldak'ta inşaat duvarının altında kalan genç işçi canından oldu Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli rüzgâr nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.