Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Arif Zeybek, Esentepe Mahallesi'nde tek başına yaşayan babası Himmet Zeybek'e yakacak odun kömür gitmeye gitti. Eve giren şahıs, hayatının en acı manzarasıyla karşılaştı. Oğul Zeybek, babasının cansız bedenini buldu.
Eve çağırdığı sağlık ekipleri, 76 yaşındaki adamın neden öldüğünün belirlenmesi için morga kaldırdı.
Büyükçekmece Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu Büyükçekmece Gölü yakınlarında bulunan cesedin 20 yaşındaki kızı olduğunu gören baba gözyaşlarına hakim olamadı.
Kayıp olarak aranan genç öğretmenin cesedi bulundu Batman’da ailesinin kayıp olarak bildirdiği 28 yaşındaki Türkçe öğretmeninin cesedi Antalya’da bulundu.
İstanbul'da sokak ortasında cansız beden bulundu İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin sokakta yaşayan bir evsize ait olduğu ortaya çıktı.