Türkiye Gazetesi

Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi, yoğun sis nedeniyle kayboldu. Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında bulunan bu kişiler, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan görevliler, telefon sinyalinden mahsur kalanların bulunduğu yeri belirledi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 kişiyle telefon irtibatının olduğu, ekiplerin 400-500 metre yaklaştığı, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenildi. Ekiplerin, söz konusu kişilere ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.



Kar yolları kapattı, yüzlerce araç mahsur kaldı Erzincan-Erzurum ve Bayburt-Erzurum karayollarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.



Tırmandığı dağda kaybolmuştu! 29 yıl sonra cansız bedenine ulaşıldı Fransa’da herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı. Fransa’nın Mont Blanc Dağı’nın bir buzulunda 1992’de uçuruma düşen ve aranmasına rağmen haber alınamayan 21 yaşındaki gencin cansız bedenine 29 yıl sonra ulaşıldı.