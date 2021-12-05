Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesinde, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında 'kız' meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, aldıkları darbe sonucu B.K., H.C. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede olaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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