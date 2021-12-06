Türkiye Gazetesi

Antalya'da 2 katlı binada yangın çıktı, dumandan etkilenen 6 çocuğu iftaiye ekipleri kurtardı. Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman, merdiven boşluğunu doldurunca dairelerde oturanlar mahsur kaldı. Bina sakinleri, balkonlara çıkarak yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Balkonlara çıkan vatandaşlar öncelikle çocukların kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri aileleriyle balkonlarda bulunan 6 çocuğu kurtardı.



Dumandan etkilenen bir kadın, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada, binanın altındaki evcil hayvan dükkanında bulunan hayvanlar da kurtarıldı.



Yangın gecekonduyu kül etti: 1 ölü Beykoz'da bulunan bir gecekondu yangında kül oldu. O esnada evde olan bir vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Canlarını zor kurtardılar: Yangını fark edip balkondan atladılar Elazığ'da bir şahıs, eski kız arkadaşının evini benzin döküp ateşe verdi. O sırada uyuyan 1'i çocuk 3 kişi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı.