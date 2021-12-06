Türkiye Gazetesi

Bursa’ya gezmek için gelen 3 kişi Uludağ’a çıktı. Uludağ’da ekipten birinin ayağını burkması nedeniyle 3 kişi ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı.

GÜNÜN AYDINLANMASINI BEKLEYECEKLER

Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)’unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arama-Kurtarma ekiplerinin 3 amatör dağcıyı oteller bölgesine indirmek için günün aydınlanmasını bekleyecekleri öğrenildi.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.