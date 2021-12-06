Türkiye Gazetesi

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kent, adeta buz kesti.

ÇILDIR GÖLÜ DONDU

Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı. Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.

“HAVALAR ÇOK HIZLI SOĞUMAYA BAŞLADI”

Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.

ARAÇLAR DONDU

Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Çıldır Gölü’nün yarısının donduğu kent, adeta buz kesti.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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