Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’de beklenen hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri durduruldu Çanakkale'de 2 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğaz hattındaki gemi seferleri geçici olarak askıya alındı.