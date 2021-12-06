Türkiye Gazetesi

Artvin Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde denizin ortasında bulunan balıkçı barakası görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Kıyıdan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

PANDEMİDE CAN SIKINTISINDA YAPILDI

Tüm parçaları tekneyle tek tek taşınarak yapılan barınağın mahalle sakinleri tarafından pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları öğrenildi. Görenleri kendine hayran bırakan manzarası ve ilginç mimarisiyle eşine ender rastlanan barakayı görenler telefonlarına sarılıyor.

Artvin'de istinat duvarı çöktü Artvin’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle üstünde bulunan iş makinesi toprak altında kaldı.