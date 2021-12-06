Türkiye Gazetesi

Siirt’te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler 10 bin lira maaşı kabul etmiyor. Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.

AİLE FERTLERİYLE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK YAPIYORLAR

Kış ayı boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti.

10 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUZ, KİMSE KABUL ETMİYOR

İmaç, "Şu an Siirt’teyiz, Şırnak’tan Cizre’ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz” dedi.

8 bin lira maaşla çalışacak işçi yok Türkiye’nin yıllardır çözemediği “iş beğenmeme” problemi artık üretime de ket vurmaya başladı. Anadolu’da birçok sektör ve işletme, maaşları 8 bin TL’ye kadar yükseltti. Ancak yine de çalışacak eleman bulamıyorlar. Böylece üretim ve gelir azalıyor. Yeni siparişler de alınamıyor!

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