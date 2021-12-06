Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaşayan Suudi Yiğit, 7 Ekim 2021 tarihinde iş yerinin otoparkına çektiği arabaya gelen trafik cezasıyla neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre aracı otoparkta olduğu saatlerde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri tarafından aracına 314 lira kırmızı ışık ihlali cezası yediğini gören Suudi Yiğit, bu tarz haberleri gördüğünde güldüğünü söyleyerek ‘Gülme komşuna gelir başına’ atasözünü hatırlattı.

“KENDİNCE BİR SAVUNMA YAPMIŞ”

İşyerinde otururken mail geldiğini söyleyen Yiğit, “Bir baktım ki şokumun üstüne ceza Urla'dan yazılmış. Bir kez daha şok oldum. Arabam otoparkta, ben buradayım nasıl böyle bir şey yaşandığını anlayamadım. Direkt trafik şubeyi aradım, trafik şube bana adliyeye gitmemi söyledi. Adliyeye gittim, itirazda bulundum ve bunun ispatlanması için gerekli dilekçeyi yazıp adliye verdim. Adliyede, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne cevabını istedi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü cevabı düzgün cevaplayamamış, kendince bir savunma yapmış, ispatı yok” dedi.

OTURDUĞU YERDE CEZA YEDİ

Televizyonlarda izlediği bu hallere güldüğünü aktaran Yiğit, “Adam oturduğu yerden ceza yiyor diye, şu an aynısı benim başıma geldi. Cezayı 7 Ekim saat 16.27’de yazmışlar. Ben o tarihte iş yerindeyim, çalışıyorum, arabam da otoparktaydı, Diyarbakır'daydık. Muhtemelen bu cezayı bize ödettirecekler. Haksız yere yazılan bir ceza ispatı da yok. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun ve bu problemleri çözün artık. Gereksiz yere insanlar ceza ödemesin. Bu yazan kişi hakkında gerekli yasal süreci başlatacağım. Avukatımla görüşeceğim, gerekli ne varsa artık üzerinde duracağım” şeklinde konuştu.

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