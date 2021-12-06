Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre cinnet getiren 40 yaşındaki Mahmut B. elindeki bıçak ve makasla ailesine saldırdı. Kanlar içinde kalan ailenin bağrışlarını duyan komşular olayı ekipleri haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B.’yi, 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.’yi kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ KAÇARAK CANINI KURTARDI

Katil zanlısı güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken iki kardeşin evden kaçarak canını kurtardığı öğrenildi. Evden kaçan iki kardeş güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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