Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde Ağlıboğaz Caddesi üzeri Hoşça Ailesinin müstakil evinde yaşanan olayda iddiaya göre Özlem Hoşca annesinin tedavisi için göz damlası almak üzere eczaneye gitti. Hoşça eve döndüğünde annesi Fatma Hoşça (55) ve babası Osman Hoşça'nın (76) kanlar içinde yerde cansız vaziyette yatarken buldu. Anne ve babasının cansız bedenini yerde cansız gören Özlem Hoşça olay yerinde sinir krizi geçirdi. Özlem Hoşça’yı komşuları sakinleştirmeye çalışırken durum emniyet ve sağlık ekiplerine bildirildi.

“KENDİLERİNİ ÇOK İYİ BİR AİLE OLARAK TANIDIK”

Savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaparken iddiaya göre baba Osman Hoşça’nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça’yı göğsünden sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği öğrenildi. Hoşça çiftinin kesin ölüm nedeninin savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından belirleneceği kaydedildi. Fatma ve Osman Hoşça çiftinin kesin ölüm raporunun belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi. Hoşça çiftinin komşuları, kendilerini çok iyi bir aile olarak tanıdıklarını belirterek cinayetin şokunu yaşadıklarını söylediler.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u da devirdi Yedi maçlık seri yakalayan ve önüne geleni deviren bordo mavililer, Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle sonuca giderken, tutanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlar yaptı