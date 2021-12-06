Türkiye Gazetesi

MGM, Batı ve Orta Akdeniz için son dakika uyarısı yapıldı. 2 gün fırtına etkisinde olacak bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı; Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli, Burdur ve Ipsrta çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Burdur'un Bucak ilçesi, Isparta'nın güney kesimleri, Antalya merkez ve kıyı ilçeleri ile Muğa çevrelerinde çok kuvvetli ve şidddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.12.2021 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BİR UYARI DA MERSİN METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz’de yarın gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (5 Aralık 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısı yayımladı, 5 Aralık 2021 hava durumu raporu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Trakya, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Konya ve Ordu çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.

Meteoroloji tek tek açıkladı! Kar ve kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin açıklamasında Akdeniz ve Ege bölgeleri için sel uyarısı yapılırken Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği ifade edildi.