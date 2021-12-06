Türkiye Gazetesi

Köylerinde arsa meselesi yüzünden kanlı bıçaklı olan şahıslar, Tuzla'da bir kahvehanede karşılaştı. Öfkeli kalabalık tek başına olan şahsa, önce muştayla sonra silahla saldırıp yaraladı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay, 3 Aralık’ta öğle saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçtiğimiz dönemlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet T.’yi vakit geçirdiği kıraathanede yakaladı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ. ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet T.’yi muşta ile darp etmeye başladı. O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet T.’yi ateş açtı. Mehmet T., kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Mehmet T.’yi hastaneye kaldırdı.

"9 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI"

Kurşunların hedefi olan Mehmet T.’nin yeğeni Azad B., “Bunların hepsini planlı yapıyorlar. Geçtiğimiz sene kazma kürekle burada saldırıp, adamları komalık ettiler. Hastanelik olan kişiler bununla ilgili rapor da almıştı. Haklıymış gibi bizi sürekli tehdit ettiler. Sürekli olarak öldürme tehdidiyle üzerimize geldiler. Son olarak geçtiğimiz gün yine geldiler. Ellerinde silah vardı. Dayımın dışarıya çağırıp 9 kişi birden saldırıyorlar. İçlerinden biri dayımın sırtına kurşun sıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi demirlerle adamı yerde darp ediyorlar. Hastaneye kaldırdık ancak durumu şu an iyi değil. Kurşun çok tehlikeli bir yere isabet etmiş” diye konuştu.



Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İcraya gelen avukatı öldüren sanık: Karadenizli olduğumuz için silah severiz Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz sebebiyle evine gelen avukatı tabancayla vurarak öldüren zanlı tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanının ‘Neden silah taşıyorsun?’ sorusuna sanık, “Üzerimizde silah olur, silahı severiz.” cevabını verdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.