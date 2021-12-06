Türkiye Gazetesi

Samsun İlkadım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Timurlenk Sokak, elektrik dağıtım firması YEDAŞ tarafından tel örgülerle kapatıldı. Şirket, yolun kendi tapulu mülkleri olduğunu ve otorparka çevireceklerini söyledi. Bu durum sonrası 50 yıldır evlerine gitmek için bu yolu kullanan mahalleli mağdur oldu. Vatandaşlar, yolun tekrar ulaşıma açılması için toplanıp eylem yaptı. Mahalleli "Evimize gitmek için başka yoldan dolanıyoruz. Çocuklar, engelliler karanlık sokaktan geçmek zorunda kalıyor. Bu yolu açın" dedi.

"KONUYU BELEDİYEYLE ÇÖZÜN"

YEDAŞ ise şu açıklamayı yaptı: Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve saha ekibini güçlendirebilmek adına yeni araçlar tahsis edildi. Buna bağlı bakım faaliyetlerinin artması sebebiyle de depo alanı yetmemeye başladı. Söz konusu alana artırılan malzemeler ve araçların yer temini için ihtiyaç duyuldu. Bu alan zaten uzun yıllardır şirketin tapulu arazisi. Söz konusu yerde araçlardan iş güvenliği malzemeleri ve ekipmanlar çalınması gibi birçok defa hırsızlık olayı yaşandı. Bu sebeple çitlerle çevrilerek güvenliği artırıldı. Belediyenin de bilgisi dahilinde emniyet güçleri ile birlikte yolu kapattık. Yol konusu belediye ile çözülmeli. Alternatif çözümler için belediyeyle iş birliği yapmaya hazırız.



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