Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta pes dedirten anlar yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, park etmiş bir aracın arkasına girip tuvaletini yaptı. Rahatlığıyla pes dedirten adam, görünmediğini zannederken güvenlik kameralarına yakalandı.

RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı. Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

"SOKAK HAYVANLARININ YAPTIĞINI SANDIM"

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şok olurken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık" diye konuştu.

Arnavutköy’de pes dedirten olay: Önce soydu sonra dükkanın ortasına tuvaletini yaptı Arnavutköy’de bir lokantaya girerek dükkanın ortasına tuvaletini yapan hırsız rahatlığıyla pes dedirtti. Hırsızın dükkana tuvaletini yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uçakta herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! İngiltere’den Polonya’ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvaletin meşgul olduğunu görünce, kimseye aldırış etmeden uçağın ortasında bir rezalete imza attı.