Türkiye Gazetesi

Van'da zehir tacirlerine operasyon, 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta dedektör köpeği "Magnum" ile arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Dağlıca'da 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 kilogram siyah katran eroin ele geçirildi.



Hakkari'de uzman çavuş 13 kilo eroin ile yakalandı Uzman çavuşlara ne oluyor? Son günlerde uzman çavuşlar, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanıyor. Son olay ise Hakkari Yüksekova'da...



İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.