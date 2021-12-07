Osmaniye'de orman yangını çıktı, çok sayıda ekibin karadan müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Düziçi ilçesi Söğütlügöl mahallesi Mahmutlar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile arazöz aracı sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatılırken yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Osmaniye'de orman yangını çıktı, çok sayıda ekibin karadan müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Düziçi ilçesi Söğütlügöl mahallesi Mahmutlar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile arazöz aracı sevk edildi.
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