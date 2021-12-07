Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10, Bartın’da da bir olmak üzere toplam 82 kişi hayatını kaybetti. Afette 228 kişi yaralanırken Kastamonu’da 9, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Bozkurt’ta kuaförlük yapan Orhan Kalabalık’ın cesedi 115 gün sonra Sinop’un Türkeli ilçesinde sahile vurunca bölgede arama çalışma faaliyetleri yeniden başlatıldı.



Kastamonu'nun Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden ve cesedi 115 gün sonra sahile vuran Orhan Kalabalık için cenaze töreni düzenlendi

AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve TCSG-96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Karadeniz kıyılarında başka ceset olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Ekipler, Ezine Çayı’nın denize döküldüğü Kastamonu Abana ile Çatalzeytin ilçeleri arasında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramalar, Sinop sınırına doğru genişletildi.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde kaybolmuştu... Cansız bedeni 115 gün sonra sahile vurdu Sinop'un Türkeli ilçesinde cansız bir beden sahile vurdu. Balıkçılar tarafından sahilde bulunan cesedin adli tıp incelemesinde çıkan sonuca göre; Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Orhan Kalabalık'a ait olduğu öğrenildi.

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı Sel felaketiyle zor zamanlar ve acı kayıplar yaşanan Bozkurt'tan 12 bin kamyon çamurun çıkarıldığı öğrenildi.