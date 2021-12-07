Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı.

Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeni ile Konyaaltı Sahilinde dev dalgalar oluştu.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, fırtına ve yağmura aldırış etmeyen devine avcılarının yine adresi Konyaaltı Sahili oldu.

Meteoroloji'den 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, Meteoroloji son hava durumu raporunda 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yurdun bazı bölgeleri için son dakika kar uyarısı geldi.

Meteoroloji'den uyarı: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji'nin tahminlerine göre; İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri için ise Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı yapıldı. 2 gün boyunca 13 ilde kar yağışı olması bekleniyor.