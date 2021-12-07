Türkiye Gazetesi

Ankara’da seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Karaağaç’a çarparak olay yerinde kaçan kamyon şoförü Tosun’un cezası belli oldu. Ankara 7’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur Karaağaç, sanık Tosun ve avukatları katıldı. Savunmasında öldürme kastı olmadığını söyleyen Tosun, olaydan önce sürücüyle tartıştığını sonrasında kendisine küfür ettiğini söyledi. Camdan tartışırken önündeki araçla mesafesini ayarlayamadığını söyleyen ve sollama yaparken kör noktaya geldiğini iddia eden sanık, aracını motosikletlinin üstüne sürmediğini ve üzgün olduğunu ifade etti.

MAĞDUR ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Emniyet ifadesini olayın şokuyla verdiğini belirten mağdur Karaağaç, şikayetini geri çektiğini söyledi. Bu durum üzerine ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu ‘kasten yaralama’ olarak değiştirilen sanık Tosun’a 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'ye operasyon: 37 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ikisi mahrem imam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.