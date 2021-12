Türkiye Gazetesi

Sivas kent merkezinde bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 1 yıldır alışagelmişin dışında bir usta çalışıyor. Metal işçiliği yapan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Zehra Özkaynakçı, müşterilerini ustalığıyla şaşırtıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra çeşitli işlere yönelen ama bir türlü yapmak istediği işi bulamayan Özkaynaçı, aradığı işi sanayide buldu. Özkaynakçı şimdi toplumun erkek işi olarak nitelendirdiği ağır metal işlerini kadın eliyle başarıyla yapıyor. Atölyesinde kaynak yapan, demir büken ve çeşitli el işleri yapan Özkaynakçı, çevresindeki kadınlara da ilham olmak istiyor.





Özkaynakçı, sanayide çalışan tek kadın usta olduğunu söyleyerek, “Sanayideki tek kadın ustayım, görenler bazen şaşkınlıkla karşılıyor. Ben zorlanmıyorum çünkü kadın isterse her şeyi başarır." dedi.



"2-3 YILDIR EV HAYATIMDA SÜREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPTIM"



Metal Tasarım Ustası Zehra Özkaynakçı, üretim yaparak daha çok para kazanacağını düşünerek bu işe başladığını belirterek, “Bu işe başlamam bir anda olmadı. 2-3 yıldır ev hayatımda sürekli araştırmalar yaptım. Nasıl bir iş yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim diye araştırdım. Araştırmalarımda hangi işte daha fazla kar marjı olduğuna baktım ve üretim yaptığım zaman daha çok kazanacağımı anladım. Sonucunda bu işi yapmaya karar verdim. Şimdi mekanik aksamları olmayan tekerlekli arabalar yapıyorum. Ayrıca artan malzemelerden dekoratif raf yapıyorum. Elimde olan her şeyi değerlendiriyorum. Ağırlıklı olarak demir işi yapıyorum” dedi.

“BEN ZORLANMIYORUM ÇÜNKÜ KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR”







Özkaynakçı, sanayide çalışan tek kadın usta olduğunu söyleyerek, “Sanayideki tek kadın ustayım, görenler bazen şaşkınlıkla karşılıyor. Ben zorlanmıyorum çünkü kadın isterse her şeyi başarır. Mesleğimin ilk üç ayı annemin bodrumunda geçti. Bu sırada mesleğin eğitimini aldım. Mesela tornacıda demir bükme aletimi yaptırdım. Kayınbabam kaynakçı olduğu için gerekli eğitimlerin birçoğunu ondan aldım, en büyük destekçimde zaten odur. Bu işi yapabildiğimi gördükten sonra dükkan açmaya karar verdim. Temmuz ayında da faaliyete başladım. Şu anda Türkiye’nin her yerine ürün gönderimi yapmaktayım, amacım yurt dışına açılmak. Makine bekliyorum o geldikten sonra seri üretime geçip yurt dışına da açılacağım inşallah” diye konuştu.

“AMACIM MAKİNAM GELDİKTEN SONRA 4-5 KADINA DAHA İSTİHDAM SAĞLAMAK”



Daha büyük hedeflerinin olduğunu ve fabrika kurmak istediğini ifade eden Özkaynakçı, “İnsanlar çok garipsiyor. Başlarda komşuların becerip beceremediğimi görmek için bahaneler bulup dükkana geliyorlardı. Zamanla herkes alıştı. Yanıma yine kadın bir arkadaş alıp ona da punta eğitimi verdik, birlikte çalışıyoruz. Amacım makinam geldikten sonra 4-5 tane daha kadına istihdam sağlamak. Aslında biz ağır bir iş yapıyoruz. İnsanların makineyle yaptıkları işi biz elimizle yapmaya çalışıyoruz. Gözünüze çapak kaçabiliyor, demir bükerken kollarınız aşırı şekilde ağrıyabiliyor. Ben demir keserken iki parmağımı kestim ama ertesi gün tekrardan gelip işime devam ettim. Elimi kestiğimde dikiş atıldı, parmaklarım sarılı bir şekilde işime devam ettim. Ben ileride Sivas’ta organize sanayide, altında 500-600 tane çalışanı olan, büyük bir fabrikası olan bir kadın olmak istiyorum. Demir fabrikası olan, bükme işi yapan Türkiye’de bir ilk olmak istiyorum” dedi.



