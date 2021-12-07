Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ’dan gelen doğal kaynak suyunu vatandaşlara çeşmeden doldurma imkanı sunuyor. Vatandaşlar 16 lira olan 19 litrelik damacanaları burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Kaliteli doğal kaynak suyunu ucuza gören vatandaşlarda doğal kaynak sulara büyük rağbet gösterdi. Su işletmesinin önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Saatlerce kuyrukta beklene vatandaşlar çeşmelerden bir aylık su ihtiyaçlarını doldurarak evlerinin yolunu tutuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, “Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan 1 aylık evimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor” dedi.