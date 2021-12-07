Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, hava trafiğini kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.

TRAFİK YÜZDE 78 OLDU

Etkili olan yağışla birlikte gün içerisinde hafta içi olmasıyla trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 78 olduğu görüldü.

E-5 VE TEM’DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu Haftanın ilk iş ve okul gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İBB haritasına göre saat 9.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53'ın olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik kilit, yoğunluk yüzde 87 İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik kilitlendi. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 87'e ulaştı.