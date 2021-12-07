Türkiye Gazetesi

Van'ın Tuşba ilçesinde güvenlik güçleri, bir depoda kripto para üretim cihazlarının olduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi. Ekipler, gümrük kaçağı olan ve kripto para üretiminde kullanılan 47 miner cihazı, 188 işlemci, 206 batarya ve modem ele geçirdi.

AYLIK 136 BİN TL KAZAN GETİRİYOR

Yapılan araştırmada, 47 cihazdan aylık 136 bin 200 lira kazanç elde edildiği, depo elektriğinin de kaçak olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Kripto para borsasında dev vurgun: 31 milyon dolar çalındı Kripto para borsasında dev vurgun. DeFi platformlarından MonoX Finance'teki güvenlik açığını kullanan hackerlar 31 milyon dolarlık vurgun yaptı. MonoX adıyla da bilinen borsanın akıllı sözleşme taslaklarındaki bir hata nedeniyle hacklendiği belirtilirken, DeFi projelerdeki toplam zararın 12 milyar dolar olduğu öne sürüldü.



Mesut Özil kripto para çıkarıyor: Adı belli oldu Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarıyor. Özil, kripto parasının adını sosyal medya hesabından duyurdu.