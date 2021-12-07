Sinop'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi canından oldu. Recep Bal idaresindeki 34 U 5437 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolunun 19'uncu kilometresinde karşı yönden gelen Cemil Örnek'in kullandığı 06 VVR 67 plakalı otomobil ile Şeref Şahinkaya yönetimindeki 55 YC 181 otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Örnek olay yerinde, araçlardan birinde bulunan Cevat Çetinkaya ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar Bal ve Şahinkaya ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
6 araç zincirleme kazaya karıştı: 1’i ağır 8 kişi yaralı İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda, 1'i ağır olmak üzere 8 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Kırklareli'nde zincirleme kaza, 1 ölü 5 de yaralı var Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.