15 yaşındaki Neslihan dün sabaha karşı evden çıkmıştı, ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde ikamet eden Huriye ve Sabri Demir çiftinin en büyük çocuğu olan Neslihan Demir dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrıldı. Aralık merkeze giderek otobüse binen lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, Iğdır merkezde araçtan inerek kayıplara karıştı. Neslihan'a ulaşamayan ailenin ekiplere haber vermesi üzerine, jandarma geniş çaplı arama başlattı. Anne Huriye ve baba Sabri Demir bir an önce kızlarının bulunması için yardım istedi. Aile, “Kızımızı görenlerin bize haber vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kayıp kız bulundu, cinayetteki sır çözüldü Şanlıurfa'da sokak ortasında öldürülen ve aynı gün kızı da ortadan kaybolan adamın ölümüne ilişkin sır perdesi ortadan kalkarken, kayıp kızı da bulundu.
Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme Küçük yaştan beri amcasının oğlu tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında; “Çıkarın o kızı” dedi. İddiaların odağındaki amcaoğlu gözaltına alındıktan dakikalar sonra küçük kız bulundu.
15 yaşındaki Neslihan kayıplara karıştı
Iğdır'da, dün sabaha karşı yanına aldığı çantası ile evden ayrılan Neslihan kayıplara karıştı.
15 yaşındaki Neslihan dün sabaha karşı evden çıkmıştı, ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde ikamet eden Huriye ve Sabri Demir çiftinin en büyük çocuğu olan Neslihan Demir dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrıldı. Aralık merkeze giderek otobüse binen lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, Iğdır merkezde araçtan inerek kayıplara karıştı. Neslihan'a ulaşamayan ailenin ekiplere haber vermesi üzerine, jandarma geniş çaplı arama başlattı. Anne Huriye ve baba Sabri Demir bir an önce kızlarının bulunması için yardım istedi. Aile, “Kızımızı görenlerin bize haber vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.
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