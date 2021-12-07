Türkiye Gazetesi

Kayseri'de küçük çocuğun yaramazlığı facia ile son buldu. 4 yaşınd aolduğu öğrenilen erkek çocuk babasınıntırının altına girdi. Oğlunun orad aolduğundan habersiz aracı çalıştıran baba küçük çocuğu ezerek ölmesine neden oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.T. (4), babası N.T.'nin kullandığı tırın altına girdi. Baba N.T., tırı çalıştırarak hareket ettirince, tırın altında kalan oğlunun üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. D.T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni doğan bebeğini dolaba saklayıp ölümüne sebep olan annenin cezası belli oldu Kanaması olduğu için götürüldüğü hastanede yeni doğum yaptığının tespit edilmesi üzerine, evine gidilen ve elbise dolabında ölü bir erkek bebek bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Özge Ö. hakkındaki dava karara bağlandı.

Vicdansız sürücü çarpıp ölümüne sebep olduğu adamı değil otomobili kontrol etti Antalya'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü otomobilini kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

3 ay arayla oğlunu ikinci kez vurdurup ölümüne sebep olan baba tutuklandı Samsun’da 3 ay arayla ikinci kez oğlunu tabancayla vurarak bu kez ölümüne sebep olan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.