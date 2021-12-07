Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de bir otomobil karşıdan karşıya geçmek üzere olan 2 genç kıza hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kızlar yaralandı.

YOLA SAVRULDULAR

Edinilen bilgiye göre, Fatih K. yönetimindeki 16 KB 324 otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 kişi hafif yaralandı Balıkesir'in Karesi ilçesi Vasıfçınar caddesi üzerinde bulunan Akasyalar kavşağı mevkiinde saat 19.30 sıralarında Fatih K.'nın kullandığı 16 KB 324 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan

2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaştı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından tıkanan trafik aracın çekilmesiyle eski haline geri döndü.

Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti Gümüşhane’de yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçerken kaza yapıp öldü Sakarya'da bir vatandaş yolun karşısına geçmek isterker, seyir halindeki ticari bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kişi feci şekilde can verdi! İstanbul Gaziosmanpaşa’da feci kaza. Yolun karşısındaki restorana geçerken otomobil çarpan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.