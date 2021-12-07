Türkiye Gazetesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Halime Altan, yürekleri ısıttı. Halime Nine, karda kışta vatan nöbeti tutan askerler için 54 çift yün çorap ördü. Yaşlı kadın, bu çorapları Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. Altan "Emanetlerimi askerlerimize ulaştırın. Benden selam söyleyin. Ayakları üşümesin diye ördüm. Allah hepinizi korusun" dedi.

"BİZLERİ DUYGULANDIRDI"

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan Mehmetçiklerimiz için ördüğü yün çorapları Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığımıza teslim eden 88 yaşındaki Halime annemiz kalbimizi ısıttı. Bizleri duygulandıran Halime annemize şükranlarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk askeri üşümesin diye hasta yatağında yün çorap örüyor Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki KOAH hastası Meliye Nine hasta yatağında askerler yün çorap örüyor.

Kuğunun başına çorap geçirip göle bıraktılar İngiltere'de bir kuğu, geçtiğimiz pazar günü kafasına bir çorap geçirilmiş halde bulunurken, çirkin şakanın hedefi olan kuğunun ölümden döndüğü belirtildi.

İyi uykunun sırrı: Çorapla uyumak ABD’de çocuk doktoru Jessica Andrade’ın, TikTok’ta insanlara çorapla uyumalarını tavsiye ettiği video büyük yankı uyandırdı. Dr. Andrade, yatağa çorap giyerek girenlerin yalın ayak yatanlara göre çok daha erken uykuya daldıklarını iddia etti.