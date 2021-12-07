Batman'da 2 küçük kızı kaçırmaya çalışırken yakalanan adama mahalleli linç girişiminde bulundu, araya giren polis ortalığı yatıştırırken yaralı zanlı hastaneye kaldırıldı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahallelinin fark ettiği ve yakaladığı bir kişi, mahalleli tarafından dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Fıkra gibi olay! Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp linç edildiler Aydın'da orman yangınlarının önüne geçmek için nöbet tutan vatandaşlar, yabancı plakalı aracı görünce kundakçı sanıp saldırmasının ardından, söz konusu kişilerin kız kaçırmaya geldikleri ortaya çıktı.
İzmir'de tüyler ürperten kız kaçırma cinayeti İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
İki kız çocuğunu kaçırırken yakalandı, mahalleli meydan dayağı attı
Batman'da yaşanan olayda 12-13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken yakalanan adam mahalleliden meydan dayağı yedi. Polis öfkeli kalabalığı yatıştırırken yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.
Batman'da 2 küçük kızı kaçırmaya çalışırken yakalanan adama mahalleli linç girişiminde bulundu, araya giren polis ortalığı yatıştırırken yaralı zanlı hastaneye kaldırıldı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
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