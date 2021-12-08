Türkiye Gazetesi

Denizli'de yaşayan 21 yaşındaki gencin sonunu, ekmek parası getirdi. Kaynakçılık yaptığı dükkanda bir anda tinerin patlaması üzerine ciddi yanıklarla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE YAŞAMA TUTUNAMADI

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Kale ilçesinde doğan 21 yaşındaki Halil Şölen Muğla'nın Milas içesine kaynakçı olarak çalışmaya gitti. Tamirhanede çalıştığı esnada Halil Şölen tiner patlaması sonucu yaralandı. 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü hastanede yaşama tutulmaya çalışan Şölen, doktorların müdalesine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşında hayata gözlerini yuman Halil Şölen’nin ölüm haberi yakınlarına büyük üzüntü yaşattı.

21 yaşında vefat eden Halil Şölen memleketi olan Kale ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Üzerine tiner dökülen genç kız yanarak hayatını kaybetti Şanlıurfa'da üstüne dökülen tinerin alev alması sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan 13 yaşındaki Amara D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın babası ve ablası, cinayet şüphesiyle adliyeye getirildi.

Oynadıkları tiner patladı, 2 çocuk yaralandı Sakarya'da 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk oynadıkları yinerin patlaması sonucu yaralandı. Vücutlarını çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pendik’te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı İstanbul Pendik’te asansör üretimi yapılan bir fabrikada tiner kazanı patladı. Patlamaya maruz kalan bir işçinin vücudunun yüzde 70’i yandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.