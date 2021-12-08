Bilecik'te işçi servisi tır ile çarpıştı, kazada yaralanan 8 kişi de hastaneye sevk edildi. D-650 kara yolunda Bozüyük istikametine seyreden Cemalettin Duman idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi servisi, Ahmetpınar köyü kavşağında Bozüyük yönüne manevra yapan Sefer Ünlü yönetimindeki 41 HY 823 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Tekirdağ’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil işçi servisine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Bilecik'te işçi servisi tırla çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Bilecik'te işçi servisi tır ile çarpıştı, kazada yaralanan 8 kişi de hastaneye sevk edildi. D-650 kara yolunda Bozüyük istikametine seyreden Cemalettin Duman idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi servisi, Ahmetpınar köyü kavşağında Bozüyük yönüne manevra yapan Sefer Ünlü yönetimindeki 41 HY 823 plakalı tırla çarpıştı.
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